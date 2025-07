Papa Leone XIV l’arrivo a Castel Gandolfo e l’accoglienza dei fedeli | le immagini

L’arrivo di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo nel 1821 è un momento di grande emozione e fervore. Accolto con calore dalla comunità e dalle autorità locali, il pontificio si affaccia dal terrazzo, simbolo della sua vicinanza e riverenza verso i fedeli. Queste immagini catturano l’essenza di un evento storico che ha rafforzato il legame tra il Papa e il popolo, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Nelle immagini l’arrivo di Papa Leone XIV a piedi tra la folla delle persone che lo attendeva a Castel Gandolfo dove resterà fino al 20 luglio. All’ingresso, saluti di rito con il vescovo di Albano monsignor Vincenzo Viva, il sindaco Alberto De Angelis, il parroco del paese padre Tadeusz Rozmus, la presidente del Governatorato suor Raffaella Petrini e i vertici delle Ville Pontificie. Papa Leone XIV si è poi affacciato dal terrazzo dell’edificio per salutare ancora la folla. “Ho avuto modo di salutare brevemente il Papa al suo arrivo questo pomeriggio. Mi ha confermato il piacere di trovarsi a Castel Gandolfo, che è grato delle occasioni che ci saranno di poterne incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attività in un luogo così bello”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, l’arrivo a Castel Gandolfo e l’accoglienza dei fedeli: le immagini

