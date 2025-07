Con iOS 26 FaceTime interromperà la chiamata se qualcuno si toglie i vestiti

Con iOS 26, Apple innova ancora una volta per la sicurezza dei propri utenti. La nuova funzione di FaceTime, ancora in fase di test, sospende automaticamente audio e video se viene rilevata nudità durante la chiamata. Un passo avanti importante per proteggere i minori e garantire un’esperienza più sicura e responsabile. La tecnologia al servizio della tutela, per un futuro digitale più sicuro e consapevole.

