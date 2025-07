Isola dei Famosi Loredana Cannata ricoverata | le conseguenze dell’incidente

Loredana Cannata, protagonista de L’Isola dei Famosi 2025, ha vissuto un momento di paura indimenticabile durante la finale. Rischiando la vita in un incidente in apnea, è stata ricoverata al Gemelli di Roma per gravi complicanze respiratorie. La sua testimonianza toccante evidenzia i pericoli nascosti dietro le sfide estreme e ci ricorda l’importanza della sicurezza. Ora si trova in cardiologia, dove sta ricevendo le cure necessarie per un pieno recupero.

Loredana Cannata ha vissuto momenti di vero terrore durante la finale de L’Isola dei Famosi 2025. A pochi giorni dalla messa in onda, l’attrice ha raccontato tramite i social di essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un grave incidente avvenuto durante la prova in apnea. Rimasta incastrata sott’acqua per quasi un minuto, ha sviluppato difficoltà respiratorie e “fame d’aria”. Ora si trova in cardiologia al Gemelli Isola di Roma per accertamenti al cuore. Ecco cosa è successo davvero. Il momento di panico in diretta all’Isola dei Famosi. Durante la finale del reality show andata in onda mercoledì scorso su Canale 5, Loredana Cannata ha affrontato la classica prova in apnea, ma qualcosa è andato storto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi, Loredana Cannata ricoverata: le conseguenze dell’incidente

In questa notizia si parla di: isola - famosi - loredana - cannata

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

"Ho pensato che sarei morta", Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l'Isola dei Famosi 2025: come sta https://gay.it/loredana-cannata-ricoverata-ospedale… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

Come sta Loredana Cannata dopo il ricovero in ospedale: colpa della prova di apnea all'Isola dei famosi Vai su Facebook

La prova di Loredana Cannata - L'Isola dei Famosi Video; L’Isola dei Famosi: Loredana Cannata rischia l’annegamento: panico durante la prova in apnea; Ho pensato che sarei morta, Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l'Isola dei Famosi 2025: come sta.

Isola dei Famosi,un altro concorrente finisce in ospedale: cos'è successo - L'attrice Loredana Cannata avrebbe riportato "conseguenze fisiche e psicologiche dell'incidente sott'acqua" ... Segnala ilgiornale.it

Loredana Cannata ricoverata all'ospedale dopo l'Isola dei Famosi. Cosa è successo VIDEO - Dopo aver partecipato alla finale de L’Isola dei Famosi, l’attrice ha raccontato sui social di essere stata colta da una f ... msn.com scrive