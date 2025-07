Hjulmand Juve possibile ritorno di fiamma per il danese | i bianconeri lo seguono dai tempi di Lecce oggi può lasciare lo Sporting per questa cifra

La Juventus non perde di vista Morten Hjulmand, centrocampista danese che ha già lasciato il segno con il Lecce prima di approdare allo Sporting Lisbona. I bianconeri, sempre attenti alle opportunità di mercato, potrebbero sfruttare questa fase di transizione per rilanciare il suo ritorno in Italia. Con un occhio alle cifre e alle strategie di mercato, la Juve si prepara a fare il possibile per portarlo nuovamente in Serie A.

Hjulmand Juve, possibile ritorno di fiamma per il danese: i bianconeri lo seguono dai tempi di Lecce, oggi può lasciare lo Sporting per. Le ultime. La Juve continua a monitorare con attenzione Morten Hjulmand, centrocampista danese che ha fatto parlare di sé con la maglia del Lecce prima di trasferirsi allo Sporting Lisbona. Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve ha messo nel mirino il giocatore sin dai tempi del suo arrivo in Italia, apprezzandone la visione di gioco, la solidità in fase difensiva e la capacità di impostare l'azione. Il centrocampista, che ha continuato a migliorarsi nel campionato portoghese, è stato confermato tra gli obiettivi della Juve anche per la prossima stagione.

