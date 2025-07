Zerbin-Pisa si tratta ancora | il Napoli apre alla formula giusta

Il futuro di Alessio Zerbin si fa sempre più intrigante: il Pisa torna alla carica, e il Napoli apre alla soluzione più convincente. Dopo settimane di trattative, sembra emergere una formula perfetta per il trasferimento dell’esterno offensivo classe 1999. Il suo destino si deciderà nelle prossime ore, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

CDS - Napoli-Pisa, trattativa per Zerbin, se gli azzurri accettano il prestito l'affare si può fare - Il Corriere dello Sport scrive della trattativa tra Pisa e Napoli per Alessio Zerbin, attaccante azzurro: "Sempre accesa, pure la trattativa per Zerbin (26): la richiesta del Napoli è importante (into ... Si legge su napolimagazine.com

CDS - Napoli, trattativa con il Pisa per Zerbin - Il Corriere dello Sport scrive di una possibile offerta del Pisa per Alessio Zerbin, attaccante del Napoli: "Prestito con diritto di riscatto. napolimagazine.com scrive