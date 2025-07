David Juventus non basta | Comolli è pronto a regalare a Tudor un’altra punta di spessore I due nomi nel mirino del direttore generale

La Juventus continua a muoversi con determinazione nel calciomercato, e dopo l’ingaggio di Jonathan David, il direttore generale Comolli è già al lavoro per regalare a Tudor un’altra punta di spessore. Con due nomi nel mirino, la strategia dei bianconeri mira ad arricchire il reparto offensivo e rafforzare ulteriormente la squadra. La domanda ora è: chi saranno i prossimi colpi per completare il roster?

David Juventus non basta: Comolli è pronto a regalare a Tudor un’altra punta. I due nomi nel mirino del direttore generale per questa sessione. Il calciomercato Juventus ha già messo a segno il colpo con Jonathan David, ma la squadra bianconera non intende fermarsi qui. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha in mente di regalare ad Igor Tudor un altro attaccante per completare il reparto offensivo. L’idea è di aggiungere una seconda punta di qualità per affiancare il canadese, con la dirigenza bianconera che sta lavorando su due fronti: il riscatto di Kolo Muani dal PSG e l’acquisto di Victor Osimhen dal Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus non basta: Comolli è pronto a regalare a Tudor un’altra punta di spessore. I due nomi nel mirino del direttore generale

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

