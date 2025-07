Leone fugge da uno zoo e aggredisce un uomo in Turchia | viene ucciso a colpi di fucile È polemica

Una fuga inquietante quella del leone dallo zoo di Manavgat, in Turchia, che ha scatenato panico e tensione tra i residenti. L’animale, sfuggito nelle prime ore del mattino, ha aggredito un uomo lasciando il pubblico attonito e preoccupato per la sicurezza pubblica. La sua cattura si è conclusa tragicamente con l’uccisione a colpi di fucile, alimentando un acceso dibattito sulla gestione degli animali selvatici in ambienti non idonei. Un episodio che solleva questioni importanti sulla tutela e la sicurezza.

Un leone è fuggito da uno zoo e ha fatto vivere ore di paura e preoccupazione ai residenti, con un uomo in gravi condizioni in Ospedale. A Manavgat, nella provincia di Antalya nel sud della Turchia, si è assistito a scene da film. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio, un leone è fuggito, intorno alle 2 del mattino, dallo zoo privato “Aslan Diyar?” (“Terra dei Leoni”) e si è diretto verso le campagne circostanti. L’animale avrebbe beneficiato di una gabbia chiusa male per darsi alla fuga. “Ho sentito un rumore vicino a me. Ho sollevato la coperta e mi sono trovato il leone addosso”, ha raccontato un contadino di 53 anni ai giornalisti poi accorsi sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leone fugge da uno zoo e aggredisce un uomo in Turchia: viene ucciso a colpi di fucile. È polemica

