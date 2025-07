Aggressioni e lancio di oggetti verso la madre | divieto di avvicinamento per un 28enne di Mozzanica

Una storia di tensione e violenza familiare che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Lo scorso 4 luglio, i Carabinieri di Caravaggio hanno emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di un giovane di Mozzanica, coinvolto in episodi di aggressione e lancio di oggetti verso la madre. Un atto di tutela fondamentale per garantire sicurezza e serenità a tutta la famiglia, dimostrando come la legge intervenga con fermezza contro la violenza domestica.

Mozzanica. Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento entro 500 metri e comunicazione con le persone offese: la madre, la sorella e gli altri congiunti prossimi. Nella mattinata di venerdì 4 luglio, i carabinieri di Caravaggio hanno eseguito l’ordinanza cautelare nei confronti di un 28enne residente a Mozzanica. Il provvedimento è scaturito da un precedente intervento, avvenuto il 9 giugno a seguito di una segnalazione per lite familiare: i militari avevano accertato che la madre dell’indagato, esasperata dalle continue aggressioni, si era rifugiata nell’abitazione della suocera dopo essere stata percossa dal figlio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aggressioni e lancio di oggetti verso la madre: divieto di avvicinamento per un 28enne di Mozzanica

In questa notizia si parla di: madre - mozzanica - aggressioni - divieto

