Monti Dauni l’altra Puglia che incanta

Scopri Monti Dauni, un angolo di Puglia che incanta con la sua magia autentica. Un territorio ricco di 29 affascinanti borghi, tra storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Dalle strade di Bovino alle meraviglie di Lucera, ogni localitĂ racconta una storia unica da vivere e scoprire. Lasciati catturare dalla bellezza incontaminata di questa terra che ancora oggi custodisce il vero spirito della Puglia. Un viaggio tra passato e presente, pronto a sorprenderti ad ogni passo.

Un territorio formato da 29 borghi – Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino – ciascuno con la propria anima, le sue peculiaritĂ e un'anima contadina che non smette mai di raccontare.

