La moglie di Vingegaard attacca la Visma in pieno Tour | Stanno esagerando A lui serve stare a casa

Nel cuore del Tour de France, l’ultimo scontro tra passione e protezione scuote il mondo del ciclismo. Trine Hansen, moglie di Jonas Vingegaard, non le manda a dire alla Visma: in un gesto di coraggio e amore, chiede che il campione si prenda una pausa meritata, lontano dalle pressioni. Una richiesta che apre un dibattito sulla cura degli atleti e sul rispetto dei loro limiti. La sua voce potrebbe cambiare tutto.

Trine Hansen, moglie del campione di ciclismo Jonas Vingegaard, attacca la Visma in pieno Tour de France: "La squadra lo sta spingendo troppo oltre, ha bisogno di stare a casa in Danimarca, con noi, per sentirsi veramente se stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it