Maltempo nella notte danni e disagi nel Ternano | pianta cade sull’A1 bloccata la carreggiata sud

Nella notte, il maltempo ha scatenato una serie di disagi e danni nel Ternano, con raffiche di vento impetuose che hanno seminato caos e distruzione. A Orvieto, la zona più colpita, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un lungo intervento di soccorso, tra alberi sradicati e strade bloccate. La loro dedizione e tempestività sono state fondamentali per fronteggiare questa emergenza improvvisa e garantire la sicurezza della comunità .

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nella provincia di Terni, colpita da una nuova ondata di maltempo. Raffiche di vento particolarmente forti hanno causato numerosi danni, soprattutto nella zona di Orvieto, la più colpita. A supporto dei colleghi del distaccamento locale è intervenuta anche la prima partenza della centrale, mobilitata per fronteggiare l’elevato numero di chiamate e situazioni di pericolo. Il vento ha abbattuto diversi alberi, generando situazioni di rischio in varie aree. L’intervento più rilevante si è registrato sull’autostrada A1, dove una grossa pianta è crollata sulla carreggiata sud, poco prima dell’uscita per Attigliano, bloccando completamente il traffico in direzione Roma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maltempo nella notte, danni e disagi nel Ternano: pianta cade sull’A1, bloccata la carreggiata sud

