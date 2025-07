VIDEO Follia nel campionato sammarinese | presentano un giocatore in elicottero!

In un’insolita e spettacolare presentazione, il Tre Fiori ha portato il suo nuovo acquisto, Mario Ferri, noto come "il Falco", in elicottero per fare il suo debutto ufficiale nel campionato sammarinese. Un gesto che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio, dimostrando come anche in territori più piccoli si possa creare grande entusiasmo. E ora, con il suo arrivo, sono pronti a scrivere nuove emozionanti pagine…

Il Tre Fiori, squadra del campionato sammarinese, ha presentato il suo nuovo acquisto "prelevandolo" in elicottero. Si tratta di Mario Ferri. Si tratta di Mario Ferri, detto "il Falco", un volto notissimo agli amanti del pallone che giovedì scenderà in campo con la squadra di San Marino per i preliminari di Conference League contro il Pyunik. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Follia nel campionato sammarinese: presentano un giocatore in elicottero!

In questa notizia si parla di: campionato - sammarinese - elicottero - follia

Follia nel campionato sammarinese: presentano un giocatore in elicottero! - Un tocco di follia e spettacolo nel campionato sammarinese: il Tre Fiori ha stupito tutti presentando il suo nuovo acquisto, Mario Ferri Falco, in elicottero.

Calcio serie A e B: risultati, classifiche e marcatori (aggiornamenti e news); Giovanni Di Lorenzo: statistiche, profilo del giocatore e ultime news; Follia nel campionato sammarinese | presentano un giocatore in elicottero!.

L'Udinese: 'Una follia il campionato dal 13 giugno' - Ansa.it - "Se venisse confermata la data del 13 giugno per la ripartenza del campionato sarebbe una vera e propria follia per i calciatori e le società": lo ha affermato il responsabile dell'Area Tecnica ... Lo riporta ansa.it

Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale con Tre Penne e Cosmos - MSN - Le otto ‘superstiti’ inizieranno a sfidarsi tra oggi e domani per l’andata dei quarti di finale di campionato. Come scrive msn.com