L’ex ambasciatore Boffo | La Nato ha esteso l’influenza in zone considerate dai russi a loro vicine Tutte le guerre sono iniziate così

Nel cuore del dibattito geopolitico, l’estensione dell’influenza NATO ha acceso il fuoco di tensioni e rivalità storiche. Fin dall’epoca di Gorbaciov, la richiesta russa di una zona di sicurezza condivisa è stata ignorata, mentre l’Occidente ha preferito espandersi. Questa strategia ha contribuito a creare un contesto di instabilità, spingendo verso un punto di rottura tragico. La domanda che sorge spontanea è: fino a dove si spingerà questa escalation?

“Da Gorbaciov, fino alla vigilia di questa guerra, i russi hanno chiesto all’ Europa e agli Stati Uniti di creare una zona di condivisione della sicurezza in Europa. In realtà l’apparato occidentale – quindi il blocco Nato, Europa e Stati Uniti – ha preferito puntare su un progressivo allargamento e su una progressiva estensione dell’influenza americana ed europea in Paesi e zone che i russi consideravano a loro vicine. E a un certo punto si è arrivati all’ attrito “. L’ex ambasciatore italiano in Yemen e Arabia Saudita, Mario Boffo, spiega così le origini del conflitto in Ucraina intervenendo domenica a Omnibus su La7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it