Notte di maltempo | vento forte albero caduto in autostrada

Ha scatenato una serie di interventi di emergenza, tra alberi caduti e strade bloccate, mettendo alla prova la prontezza dei soccorritori. La notte di maltempo a Terni ha evidenziato ancora una volta quanto siano fondamentali la collaborazione e l’efficienza delle squadre di intervento per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione resta sotto controllo, ma l’attenzione resta alta per le prossime ore.

Terni, 7 luglio 2025 – È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Terni, impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che ha colpito la zona. La situazione più critica si è registrata nell’area di Orvieto, dove è stato necessario l’intervento anche della prima partenza dalla sede centrale, inviata in supporto ai colleghi del distaccamento locale. A causare i maggiori danni è stato il forte vento, che ha provocato la caduta di diverse piante e ostacolato la viabilità. L’intervento più rilevante ha riguardato una grossa pianta abbattutasi sull’autostrada, bloccando completamente la carreggiata sud poco prima dell’uscita di Attigliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte di maltempo: vento forte, albero caduto in autostrada

