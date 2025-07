Incendio a Parco Leonardo chiesto il monitoraggio dell’Arpa

L’incendio scoppiato nel cuore di Parco Leonardo ha sollevato preoccupazioni tra residenti e autorità, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta. La ditta coinvolta, Paoletti Ecologia, rischia di compromettere la qualità dell’aria in questa zona strategica. L’opposizione insiste per un immediato monitoraggio dell’ARPA, affinché siano effettuate nuove misurazioni della qualità dell’aria sia a Parco Leonardo che a Le Vignole, per accertare la presenza di sostanze nocive e tutelare la salute pubblica.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – Proseguono le operazioni di spegnimento per l’incendio divampato in zona Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia. Nel mentre l’opposizione chiede un tempestivo monitoraggio dell’Arpa “per effettuare nuove misurazioni della qualità dell’aria sia a Parco Leonardo che a Le Vignole. È fondamentale accertare la presenza di eventuali sostanze tossiche e tutelare la salute pubblica”, dichiarato il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. “Cosa sta succedendo? – ha proseguito il capoguppo -La nostra comunità è stanca di vivere in uno stato di allarme costante, con la paura che basti poco per scatenare l’inferno”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

parco - leonardo - incendio - monitoraggio

