F1 la Ferrari fa l’impresa A Silverstone tira Lewis Hamilton giù dal podio dopo 12 anni!

Una giornata storica per la Ferrari a Silverstone, dove la squadra italiana ha compiuto un'impresa memorabile eliminando Lewis Hamilton dal podio dopo oltre un decennio. Il britannico, al suo Gran Premio di casa, ha visto interrompersi una striscia di successi che durava dal 2012, regalando un sorriso ai tifosi rossi e segnando un nuovo capitolo nella sfida tra le stelle della Formula 1. È il momento di scoprire come questa vittoria abbia riscritto le carte in tavola.

Mettiamola così, nella giornata di domenica 6 luglio, la Ferrari è riuscita a compiere un’ impresa. Quella di impedire a Lewis Hamilton di salire sul podio nel Gran Premio di casa. Il britannico ha concluso quarto vedendo interrotta una sequenza che durava ormai da 11 anni. Se si guardano i risultati del quarantenne inglese sulla pista edificata a metà strada tra Londra e Birmingham, ci si renderà conto della striscia venuta meno proprio ieri. Quattro vittorie consecutive dal 2014 al 2017, la seconda piazza del 2018 dietro alla Rossa di Vettel, a cui fa seguito un nuovo successo nel 2019. Poi, nel decennio corrente, l’ affermazione del 2020 e la seconda posizione nell’estemporaneo “GP del 70° anniversario” una settimana dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la Ferrari “fa l’impresa”. A Silverstone tira Lewis Hamilton giù dal podio dopo 12 anni!

In questa notizia si parla di: ferrari - impresa - lewis - hamilton

TRIS EPOCALE! La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans grazie all’impresa di AF Corse! - Un trionfo epocale che scrive una nuova pagina nella storia dell’automobilismo: Ferrari conquista per il terzo anno consecutivo la leggendaria 24 Ore di Le Mans, grazie all’impresa di AF Corse e alla straordinaria performance della 499P privata n.

Complimenti vivissimi alla Ferrari che dopo 12 anni riesce nell’impresa di non far salire Lewis Hamilton sul podio a Silverstone. Masterclass assoluta Vai su X

La prima sessione di prove libere a Silverstone ha visto la Ferrari iniziare il weekend del GP Gran Bretagna come mai aveva fatto quest’anno. Nel giardino di casa, Lewis Hamilton ha ritrovato antiche sensazioni impressionando sia sul giro secco sia sul passo Vai su Facebook

Ferrari, serve l’impresa: solo 5 volte si è vinto a Silverstone dalla terza fila. Tra i precedenti Prost e…Hamilton; Norris vince davanti a Piastri a Silverstone, ma sotto la pioggia l'impresa è di Hulkenberg: Ferrari arranca; SCUSI, C’È KARMA? Ferrari beffata da Nico Hulkenberg e Mattia Binotto a Silverstone, che ci regala il colpaccio di Lando Norris e una Mercedes disastrosa.

Ferrari, serve l’impresa: solo 5 volte si è vinto a Silverstone dalla terza fila. Tra i precedenti Prost e…Hamilton - L'inglese è stato l'ultimo a riuscire in una simile rimonta, ma anche la rossa ha qualche precedente che fa sognare ... formulapassion.it scrive

Lewis giù dal podio a casa sua. Ferrari annegata a Silverstone - Leclerc addirittura penultimo C'era una volta Hamilton che in certe condizioni saliva in cattedra e dava lezioni. Come scrive msn.com