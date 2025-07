Novara tetto scoperchiato dal vento in pieno centro il manto di copertura completamente divelto in provincia strade allagate - VIDEO

Il maltempo continua a mietere vittime nel Nord Italia, lasciando dietro di sé danni ingenti e paesaggi sconvolti. A Novara, il vento impetuoso ha scoperchiato il tetto di una casa nel cuore della città, mentre le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, aggravando la situazione. La conta dei danni è ancora in corso, e il territorio si prepara alla ripresa: ecco cosa sta succedendo.

Prosegue la conta dei danni dopo il weekend di maltempo che ha flagellato il nord Italia Prosegue la conta dei danni dopo il weekend di maltempo che ha flagellato il nord Italia. A Novara, la furia del vento ha scoperchiato il tetto di una casa in pieno centro: il manto di copertura è stato c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Novara, tetto scoperchiato dal vento in pieno centro, il manto di copertura completamente divelto, in provincia strade allagate - VIDEO

