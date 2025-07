Addio a Giuseppe Crippa | dal garage di casa con Technoprobe ha rivoluzionato il mondo dei chip

Addio a Giuseppe Crippa, il visionario che ha trasformato un semplice garage in un crocevia di innovazione, dando vita a Technoprobe e rivoluzionando il settore dei chip. Con la sua passione e determinazione, Crippa ha scritto una delle pagine più sorprendenti dell'industria italiana, ispirando generazioni di ingegneri e imprenditori. La sua eredità resterà viva nel cuore della tecnologia e dell’innovazione mondiale, lasciando un segno indelebile.

Ci lascia all’etĂ di 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe. Una storia italiana da “Silicon Valley”: da un’idea nata in garage, Crippa ha rivoluzionato il mondo dei test sui wafer facilitando la produzione dei chip. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Addio a Giuseppe Crippa: dal garage di casa con Technoprobe ha rivoluzionato il mondo dei chip

In questa notizia si parla di: crippa - giuseppe - garage - technoprobe

Addio a Giuseppe Crippa, lo Steve Jobs italiano. La famiglia: “Lascia un’impronta indelebile” - Addio a Giuseppe Crippa, lo Steve Jobs italiano, la famiglia lascia un’impronta indelebile. Nato a Merate (Lecco), ha iniziato nel garage di casa, rivoluzionando la tecnologia con la stessa genialità del cofondatore di Apple.

Morto Giuseppe #Crippa, 're' della microelettronica italiana. Gli inizi alla Breda e 30 anni a quella che divenne STMicroelectronics, fino a creare (tra garage e soffitta, tipico da Silicon Valley) nel 1993, poco prima di andare in pensione, #Technoprobe che lo r Vai su Facebook

Morto Giuseppe #Crippa, 're' della microelettronica italiana. Gli inizi alla Breda e 30 anni a quella che divenne STMicroelectronics, fino a creare tra garage e soffitta nel 1993, poco prima di andare in pensione, #Technoprobe che lo rese miliardario. Aveva 9 Vai su X

Chi era Giuseppe Crippa, che ha fondato Technoprobe in un garage; Giuseppe Crippa e la Technoprobe: dall’idea nel garage di casa alla quotazione in Borsa; Giuseppe Crippa è morto: aveva fondato la Technoprobe (lavorando nel garage) diventando milionario a 87 anni. Si fermano per lutto le sedi in tre continenti.

Chi era Giuseppe Crippa, che ha fondato Technoprobe in un garage - Sabato 5 luglio è morto Giuseppe Crippa, fondatore e presidente onorario di Technoprobe. Come scrive fortuneita.com

Giuseppe Crippa e la Technoprobe: dall’idea nel garage di casa alla quotazione in Borsa - L’imprenditore appena scomparso, andato in pensione, investì il denaro della liquidazione per creare una compagnia attiva nel campo delle nuove tecnologie: è arrivato a farne una multinazionale. Riporta msn.com