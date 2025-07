vertice brics a rio incontro tra lavrov e araghchi

Durante il vertice BRICS a Rio de Janeiro, l'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Iran ha aperto nuovi scenari diplomatici, focalizzandosi sulla crisi nucleare iraniana. Araghchi ha inoltre sollecitato una condanna unanime delle Nazioni Unite contro le azioni militari di Israele in Medio Oriente, evidenziando le tensioni internazionali che continuano a plasmare gli equilibri globali. Un momento cruciale che potrebbe influenzare le future dinamiche geopolitiche.

Al vertice Brics a Rio de Janeiro in Brasile il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov domenica ha avuto un incontro bilaterale con ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: i due hanno discusso della risoluzione della crisi sul programma nucleare iraniano. Nel suo discorso al summit Araghchi ha detto ai leader di aver spinto affinché tutti i membri delle Nazioni Unite condannassero con forza Israele per le sue azioni militari in Medio Oriente. Lavrov ha avuto un faccia a faccia anche con il numero uno della diplomazia indiana Subrahmanyam Jaishankar. 🔗 Leggi su Lapresse.it