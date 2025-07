Jadon Sancho | La Juve Vicinissima Mossa Decisiva per la Chiusura

Il calciomercato della Juventus accelera: Jadon Sancho si avvicina sempre di più alla firma, pronta a diventare la mossa decisiva per il club bianconero. Dopo mesi di trattative e incertezze, questa potrebbe essere la svolta che cambia le sorti della rosa e rilancia le ambizioni di questa stagione. La Juventus sta per chiudere l’affare, portando in Italia un talento internazionale che promette spettacolo e successo. Restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi.

Jadon Sancho: La Juve Vicinissima, La Mossa Decisiva per la Chiusura. Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo con un colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola: Jadon Sancho non è mai stato così vicino a vestire la maglia bianconera. Quella che un anno fa era solo una suggestione, un “colpo di fulmine” non concretizzatosi per via di un mercato in uscita “acerbo” (con le mancate cessioni di Kostic e Djalò che bloccarono l’affondo), oggi è una realtà imminente. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura di un’operazione che porterebbe un talento di spessore a Torino. La Mossa Chiave: La Rinuncia all’Ingaggio di Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Jadon Sancho: La Juve Vicinissima, Mossa Decisiva per la Chiusura

? Jadon #Sancho è sempre più vicino alla #Juventus dal #ManUnited. I colloqui sono stati positivi e questa settimana sono attese trattative dirette per provare a chiudere l’accordo. [@NicoSchira] Vai su X

Jadon Sancho is getting closer to Juventus from Man United. Positive talks and Expected a direct negotiations this week to try to reach a deal Nico Schira Vai su Facebook

