Agresti | Leoni? C’è il rischio! Cifra da titolare per Inter o Milan

Stefano Agresti analizza l’interessante situazione di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Con club come Inter e Milan che monitorano il suo percorso senza attualmente affondare il colpo, il rischio cifra diventa un elemento cruciale. A Radio Radio, Agresti sottolinea: «La valutazione è difficile, ma Leoni ha tutte le caratteristiche per diventare il volto del futuro italiano...». La cifra di cui si parla è destinata a crescere, rendendo il mercato ancora più imprevedibile.

Agresti si esprime sulla valutazione di Leoni del Parma. Inter e Milan sul giocatore, ma ad oggi non possono affondare. RISCHIO – L’intervento di Stefano Agresti a Radio Radio su Giovanni Leoni: « Difficile dare una valutazione. Ci sono grandi club al quale il giocatore è stato proposto a 5 milioni e adesso si stanno mangiando le mani. Siamo di fronte a uno che potrebbe diventare il futuro della nazionale italiana. La cifra di cui si parla è importantissima, è una cifra da titolare in una squadra forte come Inter o Milan. Se poi tu ti trovi tra le mani tra tre anni il nuovo Nesta o il nuovo Cannavaro, dici ho speso 35 milioni ma ho fatto benissimo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Agresti: «Leoni? C’è il rischio! Cifra da titolare per Inter o Milan»

