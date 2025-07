Fiumicino incendio a deposito riconducibile a Paoletti Ecologia

Un incendio devastante ha sconvolto il deposito di Paoletti Ecologia a Fiumicino, generando una colonna di fumo nero che si è alzata visibile a chilometri di distanza. L'evento ha invaso le aree di Roma Sud, tra Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole e Ponte Galeria, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza. Ma cosa sta realmente accadendo e quali sono le conseguenze di questa emergenza?

L'alta nube di fumo nero era visibile per chilometri e ha invaso la zona di Roma Sud: Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Fiumicino, incendio a deposito riconducibile a Paoletti Ecologia

In questa notizia si parla di: fiumicino - incendio - deposito - riconducibile

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

Il Comune: "Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia". Vai su X

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti; Incendio a Fiumicino, colonna di fumo nero alta chilometri visibile in tutta Roma Sud; Incendio in zona aeroporto di Fiumicino, enorme colonna di fumo nero.

Incendio a Fiumicino, colonna di fumo nero alta chilometri visibile in tutta Roma Sud - Le fiamme sono divampate in via della Corona Boreale, alle spalle del centro commerciale Da Vinci, e hanno coinvolto ... Come scrive msn.com

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti di una ditta di servizi ecologici: colonna di fumo nero visibile da chilometri - Un nuovo incendio è divampato stamane a Fiumicino, in località Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Scrive msn.com