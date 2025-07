Lo Studente che Rifiuta l’Orale di Maturità | Preferisco Pensare con la Mia Testa

Il gesto di Gianmaria Favaretto scuote il mondo della scuola e ci invita a riflettere sul valore dell’autonomia e della libertà di pensiero degli studenti. Con il suo rifiuto deciso, il giovane ha scelto di mettere in discussione un sistema spesso percepito come troppo rigido e standardizzato. Un atto che potrebbe segnare un nuovo modo di interpretare l’esame di maturità, dando voce a chi desidera ascoltare le proprie idee prima di conformarsi alle convenzioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Padova il gesto clamoroso di un maturando: protesta contro il sistema scolastico. “Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio non lo voglio sostenere. Arrivederci”. Con queste parole, Gianmaria Favaretto, studente del liceo scientifico Fermi di Padova, ha scelto di rifiutare l’orale dell’esame di maturità, attirando immediatamente l’attenzione dei media. Una decisione pensata, non improvvisata, che ha avuto un solo “effetto collaterale”: finire su tutti i giornali. Il piano: niente orale, ma diploma comunque. Favaretto, 19 anni, non è stato un incosciente. Con un’attenta valutazione dei propri crediti scolastici e dei risultati ottenuti nelle prove scritte, aveva già raggiunto la soglia minima per ottenere il diploma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com