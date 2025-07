Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy è in balia di Luna si salverà?

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano momenti intensi e colpi di scena: Steffy, catturata dalla trama di Luna, si troverà in grave pericolo, ma un alleato inatteso potrebbe salvare la situazione. La tensione è alle stelle e i misteri si infittiscono, mantenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi, pronti ad arrivare anche su Canale5, e lasciamoci coinvolgere da questa avvincente saga.

Nelle puntate americane di Beautiful per Luna è arrivata la resa dei conti. Steffy è caduta nella sua trappola ma la Nozawa non sa che qualcuno è già sulle sue tracce. e potrebbe riuscire a fermarla. Ma vediamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è in balia di Luna, si salverà?

In questa notizia si parla di: beautiful - americane - steffy - luna

Beautiful, Puntate Americane: Steffy Morirà? - Scopri le anticipazioni più avvincenti di Beautiful, dove il destino di Steffy Forrester è appeso a un filo sottile.

#Foto_Spoiler #preview per la prossima settimana: Steffy, Finn ed Electra, con l'aiuto del vice capo Baker, tendono una trappola a Luna... e Will è l'esca! Vai su Facebook

Beautiful, anticipazioni americane: Luna progetta (di nuovo) l’omicidio di Steffy; Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è alla deriva e sempre più pericolosa ma Sheila ha ancora speranza di fermarla!; Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila difende Steffy ma Luna non ha intenzione di fermarsi!.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è in balia di Luna, si salverà? - Steffy è caduta nella sua trappola ma la Nozawa non sa che qualcuno è già sulle sue tracce... Come scrive comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna attira Steffy in una trappola e tutto grazie a un origami indovino! - Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Luna si è servita di Hayes, dell’incauta maestra del ragazzino e di ... Da msn.com