Più ansia che ad Amici nella busta per l’orale un’immagine dell’età vittoriana | il cantante Nicolò Filippucci ha superato l’esame di maturità

Nicolò Filippucci, giovane talento uscito dalla semifinale di "Amici di Maria De Filippi", ha affrontato con determinazione una sfida doppia: superstare agli esami di maturità mentre si dedica alla musica. Tra lezioni private e instore, il suo impegno è stato premiato, dimostrando che passione e dedizione non conoscono ostacoli. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e ambizione, che ci ispira a inseguire i nostri sogni con coraggio e tenacia.

Una corsa contro il tempo per il cantante Nicolò Filippucci, uscito alla Semifinale di “Amici di Maria De Filippi”. Si è rimboccato le maniche per sostenere gli esami di maturità e ha inserito un ciclo di lezioni private nel fitto calendario degli instore per incontrare il pubblico. Il risultato? Più che positivo. Filippucci si presentato come privatista per poi riunirsi ai suoi compagni di classe della 5F del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia. Dopo gli scritti tra tema e matematica, sabato 5 luglio come ultimo step il cantante ha sostenuto l’orale. “L’ho vissuta con un po’ di ansia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it