Pisa | ambulatorio estetico abusivo denunciata falsa dottoressa

A Pisa, un ambulatorio estetico clandestino è stato smascherato e la falsa dottoressa denunciata, evidenziando l'importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati. L'esercizio abusivo della professione medica rappresenta un rischio serio per la salute e la sicurezza dei pazienti, e in Italia è severamente punito. La tutela dei cittadini passa anche attraverso il rispetto delle normative sanitarie, per garantire trattamenti efficaci e sicuri.

Alla donna è stato contestato il reato di esercizio abusivo della professione medica, un illecito gravissimo che in Italia richiede per la pratica della medicina estetica il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e un percorso formativo specifico. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

