Il Borgo Laudato Si’, un progetto simbolico e concreto, nasce dall’ispirazione di Papa Francesco e dall’amore per il Creato. Mercoledì 9 luglio, nel decimo anniversario dell’Enciclica, Papa Leone XIV celebrerà la prima messa dedicata alla tutela ambientale in questa suggestiva cornice di Castel Gandolfo. Le immagini ci conducono all’interno di un luogo che unisce fede, natura e speranza, pronti a scrivere un nuovo capitolo di cura e rispetto per il pianeta.

Mercoledì 9 luglio Papa Leone XIV celebrerà la messa per la tutela del Creato nel Borgo Laudato si, a Castel Gandolfo. La prima celebrazione in assoluto, nel decimo anniversario dell’Enciclica ‘Laudato Sì’ di Papa Francesco e dopo l’approvazione del formulario dedicato. Le immagini ci guidano all’interno del Borgo che ospiterà il nuovo Pontefice e la prima messa rivolta alla tutela della natura. Il progetto Borgo Laudato Si’ è stato creato dal 2023 da Papa Francesco e si estende nell’area delle Ville Pontificie, testimoniando l’impegno del Vaticano sui temi della Casa comune espressi da Bergoglio con il concetto di “ecologia integrale” nell’Enciclica pubblicata 10 anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, le immagini di Borgo Laudato Si’: il progetto voluto da Papa Francesco

