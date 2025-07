Ucraina nella notte quattro morti per attacchi russi

Nelle tenebre della notte, l'Ucraina si trova nuovamente sotto il fuoco, con attacchi russi che hanno causato quattro vittime e numerosi feriti. Le immagini delle operazioni di soccorso testimoniano la drammatica realtà di un conflitto che non conosce tregua. Mentre le regioni si confrontano con questa nuova ondata di violenza, il paese si stringe intorno alle sue comunità colpite, determinato a resistere e a ricostruire.

Roma, 7 lug. (askanews) - I servizi di emergenza ucraini hanno diffuso le immagini delle operazioni dei vigili del fuoco per spegnere le ultime fiamme negli edifici distrutti dopo un attacco russo che ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre due nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. Gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni dell'Ucraina hanno ucciso almeno quattro persone e ne hanno ferite altre 36 nella notte tra domenica e luned√¨, hanno riferito le autorit√† locali. Feriti nella regione di Kherson, un morto nella regione di Odessa, 27 feriti nella regione di Kharkiv e cinque feriti nella regione di Dnipropetrovsk, secondo quanto comunicato dai governatori e dai sindaci delle zone colpite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ucraina, nella notte quattro morti per attacchi russi

