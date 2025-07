Trovata senza vita nel suo letto disposta autopsia per una 18enne del Sannio

Una tragica scoperta scuote il Sannio: una giovane di 18 anni è stata trovata senza vita nel suo letto, sconvolgendo la comunità. I genitori, in preda al dolore, hanno chiamato i soccorsi, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini. Domani si svolgerà l’autopsia per cercare di chiarire le cause di questa perdita prematura. La comunità attende con ansia risposte e verità, unendosi nel cordoglio.

Una ragazza di 18 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione: a dare l'allarme i genitori. Sul posto i carabinieri, domani l'autopsia.

Diciotto anni, trovata senza vita nel suo letto: il Pm dispone l'autopsia - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avviate le indagini: l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un presunto tragico gesto compiuto dalla ragazza, forse con l'assunzione di farmaci. Riporta msn.com

