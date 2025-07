Dalla Francia | l' Al Ahli tenta Messi con un ingaggio da sceicco Nuovo duello con Cr7?

Dalla Francia all’Arabia Saudita, la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo si infiamma ancora di più. Dopo aver tentato l’asso argentino con un ingaggio da sceicco, il duello tra i due campioni della Champions League asiatica si arricchisce di nuovi colpi di scena. Ora, la possibilità di vedere Messi come testimonial del Mondiale 2034 in Arabia Saudita apre scenari sorprendenti, lasciando gli appassionati incerti su chi scriverà il prossimo capitolo di questa epica rivalità.

I campioni della Champions League asiatica sono tornati alla carica. L'idea è fare della Pulce anche il testimonial del Mondiale 2034 in Arabia Saudita.

Messi, clamoroso dalla Francia: offerta shock per giocare in Arabia - Ahli sta corteggiando da settimane il campione argentino, in scadenza di contratto con l'Inter Miami ... Da corrieredellosport.it