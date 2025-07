Amadeus fermato a Londra da alcuni giovani italiani | il video virale sui social

Un primo piano di Amadeus, celebre conduttore italiano, si trasforma in virale sui social: a Londra, durante una vacanza, è stato riconosciuto e circondato da alcuni giovani italiani desiderosi di scattare un selfie. La scena, sorprendente anche per i passanti inglesi, ha catturato l’attenzione di molti, dimostrando ancora una volta quanto il suo fascino riesca a superare confini e culture. Un momento di spontaneità che ha conquistato il web, lasciando tutti a chiedersi: e quando succede a te?

Amadeus si trovava a Londra in vacanza ed è stato fermato e riconosciuto da alcuni giovani italiani. Il noto conduttore è stato circondato dai ragazzi che gli hanno chiesto un selfie, nello stupore dei passanti inglesi che non hanno capito cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amadeus fermato a Londra da alcuni giovani italiani: il video virale sui social

