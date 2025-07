Omicidio Pierina ancora un rinvio sul processo | Dassilva verso la scarcerazione se non si deciderà

L’attesa si protrae ancora nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, con il processo contro Louis Dassilva che subisce un ulteriore rinvio. La decisione sul suo eventuale rinvio a giudizio è stata posticipata al 14 luglio, lasciando in sospeso la vicenda e alimentando l’incertezza tra le parti coinvolte. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa complessa vicenda giudiziaria.

Slitta ancora la decisione su un eventuale processo per Louis Dassilva, il 34enne accusato di aver ucciso Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. La decisione sul rinvio a giudizio è stata rimandata a lunedì 14 luglio dopo il rinvio a oggi avvenuto in seguito alle udienze del 23 e del 24 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pierina Paganelli, verso chiusura indagini. Attesa richiesta di rinvio a giudizio per Dassilva: “Tempi stretti” - A oltre un anno e mezzo dall'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata senza vita a Rimini, l'inchiesta condotta dalla Squadra mobile della Polizia, sotto la supervisione del sostituto procuratore Daniele Paci, volge al termine.

Lunedì Louis Dassilva saprà se dovrà affrontare il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La criminologa Roberta Bruzzone è certa che ci sarà il rinvio a giudizio, ma sottolinea che tutto è ancora da decidere. La difesa di Dassilva punta molto sui risultati Vai su Facebook

