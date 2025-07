FOTO Campionati Regionali Master pioggia di medaglie per la Libertas Benevento

Un'esplosione di successo per la Liberas Benevento ai Campionati Regionali Master, dove la pioggia di medaglie ha premiato l'impegno e la passione dei nostri atleti. Coordinata da Giovanni Seneca, la spedizione ha portato a casa 13 ori e 3 argenti, con protagonisti come De Bellis, Amoroso e Catalano. La loro determinazione ha scritto un’altra pagina brillante della storia sportiva locale, dimostrando che con dedizione e squadra si può raggiungere ogni traguardo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La spedizione Master, coordinata in maniera impeccabile da Giovanni Seneca, torna a casa con un ricco medagliere: 13 ori e 3 argenti. Conquistano tre titoli regionali Giovanni De Bellis nel salto in lungo, salto triplo e 80 metri con ostacoli; il lanciatore Saverio Amoros o nel getto del peso, lancio del martello e lancio del giavellotto. Doppio titolo per il velocita Massimiliano Catalano nei 100 e 200 metri. Salgono sul gradino più alto del podio: Giovanni Seneca nei 400 metri, Domenico Costanzo nella 5km di marcia, Gaetano Lamparelli nei 100 metri con ostacoli, Sergio Mostacciuolo nel lancio del giavellotto, Pierluigi Salfi nel lancio del disco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Campionati Regionali Master, pioggia di medaglie per la Libertas Benevento

