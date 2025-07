Sorprendente scoperta in Perù | trovata una città perduta di 3.500 anni fa Si riscrive la storia delle prime civiltà

Una scoperta straordinaria in Perù sta rivoluzionando la nostra comprensione delle antiche civiltà: gli archeologi hanno rinvenuto una città perduta di 3.500 anni fa, chiamata Peñico, che si sviluppò in completa autonomia durante lo stesso periodo delle grandi civiltà dell’Egitto e della Mesopotamia. Questa scoperta apre nuovi orizzonti sulla storia umana, dimostrando come le civiltà emergessero in modo indipendente in diverse parti del mondo. La scoperta continua a stupire e a cambiare le nostre prospettive sulla storia antica.

Roma, 7 luglio 2025 – Una scoperta destinata a riscrivere la storia delle prime civiltà dell’umanità: in Perù, gli archeologi hanno portato alla luce una città perduta risalente a circa 3.500 anni fa. Il sito, chiamato Peñico, avrebbe prosperato in un periodo contemporaneo a quello delle grandi civiltà dell’Antico Egitto e della Mesopotamia, ma si sarebbe sviluppato in totale autonomia, come centro nevralgico di scambi tra la costa sudamericana e le Ande. Scopriamo di più. Cosa hanno scoperto gli archeologi in Perù. Secondo gli esperti, Peñico rappresentava un nodo strategico nei collegamenti tra la regione costiera e le zone montuose dell’interno, sfruttando le fitte foreste come corridoi commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sorprendente scoperta in Perù: trovata una città perduta di 3.500 anni fa. Si riscrive la storia delle prime civiltà

Scoperta in Perù un'antica città di 3.500 anni che collegava costa, Ande e Amazzonia Gli archeologi in Perù hanno svelato i resti di una città di 3.500 anni fa, chiamata Peñico, che probabilmente fungeva da snodo commerciale tra le culture della costa pacific

