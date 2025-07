La nazionale femminile di calcio ha una nuova maglia perché è verde

La nazionale femminile di calcio si veste di verde menta, un colore fresco e simbolico che richiama la vitalità e l’innovazione. Adidas ha scelto questa tonalità per rendere omaggio alla ricca storia artistica dell’Italia e d’Europa, differenziandosi dalla tradizionale maglia blu maschile. Un'interpretazione moderna e significativa, che celebra non solo lo sport, ma anche la nostra cultura. La nuova divisa racconta una storia, ecco perché il verde menta diventa il colore della rinascita e dell’identità femminile nel calcio.

