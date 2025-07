Urso avanti alleanza di 11 Paesi per la chimica e l' acciaio

In un momento cruciale per il futuro dell'industria europea, 11 paesi si uniscono sotto l'ombrello dell'Alleanza per il progresso delle industrie energivore, come la chimica e l'acciaio. Questa coalizione, lanciata lo scorso 22 maggio, si è incontrata virtualmente alla vigilia del nuovo Piano d'Azione europeo, puntando a rafforzare la competitività e la sostenibilità di settori strategici. L'unità tra queste nazioni rappresenta un passo decisivo verso un’Europa più forte e innovativa.

Gli 11 paesi europei dell' Alleanza per il futuro delle industrie energivore lanciata lo scorso 22 maggio, si sono riuniti in videoconferenza alla vigilia dall'adozione del Piano d'Azione europeo per l' industria chimica. Lo comunica una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy. All'incontro hanno partecipato il ministro, Adolfo Urso, il ministro francese per l'Industria e l'Energia, Marc Ferracci, e i rappresentanti di Germania, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia. Urso ha sottolineato la necessità di "rafforzare la competitività della chimica europea, con misure sia a tutela della chimica di base ma anche e in maniera decisa che valorizzino la biochimica, con investimenti lungo tutta la catena del valore e per lo sviluppo di tecnologie capaci di ridurre le dipendenze strategiche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Urso, avanti alleanza di 11 Paesi per la chimica e l'acciaio

