La ballerina italiana Linda Martino arrestata in Egitto | Ha offeso la morale

La notizia della ballerina italiana Linda Martino, arrestata in Egitto con oltre due milioni di follower, ha scosso il mondo dello spettacolo e i social. La star al Cairo, nata in Egitto e residente in Veneto, si trova ora dietro le sbarre per “offesa alla morale” a causa di alcuni balletti pubblicati online. Ma cosa ha spinto le autorità egiziane a questa decisione? Scopriamolo insieme.

Una danzatrice del ventre italiana è stata arrestata in Egitto. Si tratta di Linda Martino, ragazza residente in Veneto con due milioni di followers sui social. Una vera e propria star al Cairo. La ballerina è sposata con un cittadino italiano, è nata in Egitto e ha parenti nel nostro Paese, dove risiede stabilmente. Da qualche settimana è in carcere nel Paese d’origine per “offesa alla morale”. Il motivo dell’arresto? I balletti pubblicati sui social. Linda Martino non è la sola: negli ultimi due anni, sempre in nome di lla morale, sono state arrestate cinque danzatrici del ventre, tutte con residenze straniere e con grande seguito sui social. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La ballerina italiana Linda Martino arrestata in Egitto: “Ha offeso la morale”

