Fedriga Zaia e Cirio i Governatori Più Apprezzati d’Italia | Guida il Centrodestra

Nel panorama politico italiano, i governatori del centrodestra si distinguono come i leader più amati dagli elettori. Secondo il Governance Poll 2025, condotto dall’Istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, Fedriga, Zaia e Cirio dominano la classifica, confermando la forte fiducia riposta nei loro confronti. Questi risultati evidenziano un'ampia approvazione e rafforzano la leadership del centrodestra in Italia. Ma cosa rende questi presidenti così apprezzati? Scopriamolo insieme.

Governance Poll 2025: la classifica dei presidenti di Regione più amati. Il centrodestra domina il podio dei presidenti di Regione più apprezzati dagli elettori, secondo i dati del Governance Poll 2025, l'indagine condotta dall' Istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Al primo posto si conferma Massimiliano Fedriga (Lega, Friuli Venezia Giulia) con il 66,5% di consensi, seguito dal collega leghista Luca Zaia (Veneto, 66%) e, per la prima volta nella top 3, da Alberto Cirio (Forza Italia, Piemonte, 59%). I presidenti di centrosinistra e l'avanzata del Sud. Il primo esponente del centrosinistra a entrare in classifica è Eugenio Giani (Toscana, 58%), che si piazza appena davanti a Roberto Occhiuto (Calabria, 58%), Renato Schifani (Sicilia, 56%) e Vincenzo De Luca (Campania, 54,5%), formando un blocco meridionale compatto nei gradimenti.

