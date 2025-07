Scuola la Cassazione | non si può dare del cretino a un alunno giusto punire il prof

La scuola è un luogo di crescita e rispetto, dove ogni parola conta. Recentemente, la Cassazione ha ribadito che non si può dare del “cretino” a uno studente, anche in un momento di tensione. Il docente coinvolto ha fatto ricorso, ma i giudici hanno confermato la sanzione disciplinare, sottolineando l’importanza di mantenere un comportamento professionale e rispettoso. La vicenda evidenzia come il rispetto sia alla base di un ambiente educativo sano e costruttivo.

Il docente aveva ricevuto una sanzione disciplinare dopo aver apostrofato con quel termine uno studente. Ha fatto ricorso ma i giudici hanno ritenuto il provvedimento corretto e proporzionato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scuola, la Cassazione: non si può dare del “cretino” a un alunno, giusto punire il prof

In un'Italia che valorizza il rispetto e la dignità degli studenti, la Cassazione ha sancito un principio fondamentale: non si può insultare uno studente con termini offensivi come "cretino".

