israele lancia attacchi contro porti e centrali houthi in yemen

Tensione in aumento nel Golfo: Israele lancia l'operazione "Bandiera Nera" contro i Houthi in Yemen, colpendo porti strategici, centrali elettriche e navi cargo. Un intervento che segna una nuova fase di escalation militare nella regione, con implicazioni ancora tutte da chiarire. La situazione si fa sempre più complessa: cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?

Roma, 7 lug. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato una nuova operazione militare contro il movimento Houthi in Yemen, denominata "Bandiera Nera", durante la quale diversi porti, una centrale elettrica e una nave cargo sono già stati colpiti da raid aerei. L'esercito israeliano ha rilasciato immagini di jet da combattimento che decollano, sostenendo che sono quelli partiti per condurre attacchi nello Yemen. Israele ha dichiarato di aver effettuato un'ondata di attacchi contro la città portuale yemenita di Hodeida e altre aree detenute dai ribelli huthi. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato a Washington per la sua visita negli Usa, che culminerà nell'incontro con il presidente Usa Donald Trump.

