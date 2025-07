Quanto sono inutili le conferenze stampa | producono solo anti-intimità e domande stupide Guardian

Le conferenze stampa sportive spesso si rivelano un’arma a doppio taglio: tra domande scontate e atmosfere glaciale, sembrano più un momento di imbarazzo che di approfondimento. Come osserva Jonathan Liew del Guardian, “il prodotto più abbondante di Wimbledon è la parola”, ma troppo spesso questa si riduce a discorsi formali e poco spontanei. È forse arrivato il momento di ripensare questi incontri, rendendoli più autentici e coinvolgenti.

"Il prodotto più abbondante di Wimbledon è la parola", scrive Jonathan Liew. L'editorialista del Guardian racconta un lato un po' nascosto dello Slam londinese: la noiosissima sala stampa. "Le interviste post-partita, a differenza di quelle più informali in campo a Melbourne e New York, si svolgono a rispettosa distanza davanti a un'asta del microfono, come se Jannik Sinner fosse in realtà uno studente delle superiori in procinto di scrivere una parola molto difficile. Ma ovviamente la maggior parte dei bluff e delle spacconate di Wimbledon si svolgono in una piccola stanza senza finestre al piano superiore che la maggior parte degli appassionati di tennis non ha mai nemmeno visto.