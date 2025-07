Via Palombarese km 18 Federcontribuenti | Strada pericolosa ribadiamo la richiesta intervento urgente

La sicurezza alla guida dovrebbe essere una priorità, ma purtroppo sulla via Palombarese al km 18 la situazione è critica: il manto è sconnesso, la carreggiata ristretta e pericolante a causa di vegetazione e rami sporgenti. Federcontribuenti sollecita un intervento urgente, evidenziando le responsabilità di chi deve garantire interventi efficaci. È indispensabile agire subito per tutelare cittadini e automobilisti, perché nessuno può rischiare la propria vita in condizioni così precarie.

Roma, 7 luglio – L’Associazione Federcontribuenti segnala “ancora una volta una situazione di grave pericolo al km 18 della via Palombarese, dove il manto stradale è deteriorato e la carreggiata risulta ristretta da vegetazione e rami sporgenti”. Nella nota Federcontribuenti chiede di chi è la responsabilità del tratto “in quanto da Citta’ Metropolitana ci hanno detto che è del Comune di Guidonia questi ultimi dopo che hanno ribadito che non hanno fondi hanno comunque ributtato la palla su Roma Capitale e intanto quell’imbuto di strada che sembra una foresta pluviale è ancora Senza manutenzione”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

