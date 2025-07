WSOP Live | seguite il day 2 del Main Event in streaming su Gazzetta

Non perdere l'emozione del Day 2 del Main Event WSOP in diretta streaming su Gazzetta! Con un’ondata finale impressionante dal Day 1D e le registrazioni ancora aperte a Las Vegas, il suspense cresce: sarà record o no? Noi tifiamo per i nostri campioni italiani che continuano a sfidarsi sul felice palco internazionale. Rimani aggiornato e vivi ogni mossa con il nostro commento in italiano, perché qui la passione per il poker non si ferma mai.

