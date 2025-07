Gradimento sindaci Mario Pardini al 34° posto in Italia

Amministratori locali e le loro comunità. La recente pubblicazione del Governance Poll 2025 rivela sorprese e conferme, con Mario Pardini di Lucca che si posiziona al 34.176° posto in Italia, riflettendo il sentiment dei cittadini nei confronti della sua gestione. Questi dati rappresentano un indicatore importante del grado di fiducia e dell’efficacia delle leadership locali, invitando a una riflessione sul ruolo dei sindaci nel plasmare il futuro delle città.

Lucca, 7 luglio 2025 - Tempo di verdetti per sindaci e governatori. Oggi, infatti, è stato pubblicato il nuovo Governance Poll 2025, la classifica annuale curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il livello di gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci dei capoluoghi di provincia e dei presidenti di Regione. Un appuntamento ormai consolidato, che offre un quadro significativo sul rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori locali, in un momento in cui la politica di prossimità è sempre più centrale nella vita quotidiana delle comunità. Per Mario Pardini, sindaco di Lucca, i dati restituiscono un risultato positivo: il primo cittadino lucchese si colloca infatti al 34esimo posto a livello nazionale, con un gradimento del 55%, in crescita rispetto al 51% ottenuto al ballottaggio che nel 2022 lo portò alla guida della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gradimento sindaci, Mario Pardini al 34° posto in Italia

