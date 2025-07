Classifica dei sindaci più amati | Manfredi conquista il terzo posto

Il mondo della politica locale si accende di nuove sfide e riconoscimenti, e questa volta Napoli brilla con il suo sindaco Gaetano Manfredi. Nella prestigiosa classifica Governance Poll, Manfredi conquista il terzo gradino del podio, confermando la fiducia dei cittadini e l’attenzione mediatica. Un risultato che sottolinea l’importanza di una leadership efficace e apprezzata, ma anche il valore delle sfide quotidiane dei nostri primi cittadini. La strada verso l’eccellenza continua a sorprendere e a ispirare.

Medaglia di bronzo, per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. L'anno scorso aveva conquistato il secondo posto. Tra i primi cittadini è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano alla pari Gaetano Manfredi (Napoli, 61%, lo scorso anno era al 62%) e Vito Leccese (Bari, 61%). Sul fronte dei presidenti di regione, Vincenzo De Luca rientra nei primi dieci.

