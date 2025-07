Vertice Brics senza Cina né coraggio Condannati attacchi a Gaza e Iran ma i Paesi emergenti girano le spalle a Kiev

Nel vertice BRICS in Brasile, i leader delle economie emergenti hanno adottato un approccio cauto e diplomatico, evitando di sfidare apertamente le superpotenze. La Dichiarazione di Rio de Janeiro riflette un tentativo di equilibrio tra crescita, geopolitica e tensioni globali, ma non rappresenta una svolta decisiva nell’ordine mondiale. Nel complesso, si è assistito a una strategia di prudenza che potrebbe definire il futuro del blocco e delle relazioni internazionali.

Non passerà alla storia come una svolta nell'ordine mondiale il vertice dei capi di Stato e di governo dei Brics in Brasile. La Dichiarazione di Rio de Janeiro, sottoscritta al termine dei lavori dai rappresentanti degli undici Paesi che oggi compongono il blocco delle economie emergenti, si è distinta per toni cauti, formule generiche e un chiaro intento di evitare frizioni con gli Stati Uniti su tutti i dossier affrontati. Nel complesso, si è registrata una difesa del multilateralismo dai toni accomodanti. Le critiche alla guerra dei dazi lanciata da Donald Trump sono risultate attenuate, forse su impulso cinese.