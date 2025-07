La Cremonese cerca rinforzi in difesa | idea Cacace

La Cremonese, fresca di promozione in Serie A, si prepara a rafforzare il reparto difensivo per affrontare la nuova avventura. Con l’obiettivo di consolidare la loro posizione tra i grandi, i lombardi sono alla ricerca di rinforzi strategici, tra cui spicca il nome del neozelandese dell’Empoli. L’attenzione si concentra ora sui possibili colpi di mercato: sarà questa la mossa vincente per restare in alto?

2025-07-07 08:59:00
Gabriele Conflitti 07 lug 2025, 10:59
I lombardi alle prese con diversi interrogativi nel reparto arretrato: l'ultimo nome è il neozelandese dell'Empoli. Riconquistata la Serie A, la Cremonese si è posta come obiettivo la permanenza nel calcio dei grandi. Per farlo, i grigiorossi hanno bisogno di puntellare la rosa con una serie di innesti che possano renderlo possibile. In quest'ottica uno dei nomi recentemente accostati al club allenato da Davide Nicola è Liberato Cacace, difensore neozelandese attualmente in forza all'Empoli.

