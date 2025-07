Dal massacro del Circeo alla legge tardiva sulla violenza sessuale | esce A nudo un podcast sull’Italia degli anni 70 E quel che ne resta ancora oggi

Il podcast "Dal massacro del Circeo alla legge tardiva sulla violenza sessuale" apre uno squarcio sull’Italia degli anni ’70, tra dramma e inadempienza. Quella tragica notte di quasi 50 anni fa ha rivelato le falle di una società che ancora oggi fatica a combattere la violenza. Un racconto crudo e necessario, per non dimenticare e capire quanto ancora ci sia da fare.

29 settembre 1975. Sono passati quasi 50 anni dalla sera in cui tre ragazzi della Roma bene sequestrarono, seviziarono e violentarono Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19, in una villa a San Felice Circeo, fino a causare la morte di quest’ultima. Donatella Colasanti si salverà solo fingendosi morta: l’immagine che la ritrae uscire dal bagagliaio della Fiat 127 in cui era stata lasciata mentre i suoi aguzzini andavano beatamente a cena e poi si perdevano in una rissa, è un tassello lugubre della storia di questo Paese. Così come le parole del metronotte che per primo allerterà i carabinieri – “Cigno, cigno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it