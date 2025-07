Addio a sorpresa bye bye Napoli | va in Premier con la clausola

Il mercato del Napoli si infiamma con un colpo di scena inatteso: Victor Osimhen potrebbe lasciare il club per approdare in Premier League grazie a una clausola rescissoria da 75 milioni. La squadra partenopea, sorpresa dall’interesse, si prepara a un addio a sorpresa che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Quale sarà il futuro dell’attaccante nigeriano e come reagirà il Napoli a questa chance improvvisa? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Il Napoli si prepara a dirgli addio: nessuno se l'aspettava, il club di Premier League pronto a pagare la clausola rescissoria. Il mercato del Napoli è condizionato soprattutto da una clausola, ovvero quella di Victor Osimhen. Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, spera che qualche club si presenti il prima possibile con i 75 milioni di euro necessari per portarsi via l'attaccante nigeriano, che nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray ha messo a segno la bellezza di 37 reti in 41 presenze. La scadenza è fissata per il 15 luglio: fino ad allora i club esteri (in prima fila c'è proprio il Galatasaray) potranno sfruttarla per assicurarsi uno dei bomber più forti in circolazione.

Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti - Il Napoli è pronto a rinforzare la propria rosa con due colpi a parametro zero, puntando su De Bruyne e David.

#Osimhen al centro del #Calciomercato Napoli! Milan e Juve sono interessate, ma la clausola da 75 milioni vale solo per l'estero, destinazione preferita da De Laurentiis. Juve aveva offerto 80 milioni, ma ora manca l'accordo dopo l'addio di Giuntoli.

Kvaratskhelia-Napoli verso l'addio, il retroscena sul rinnovo: dettagli e cifre proposte; Napoli, De Laurentiis apre allo sconto per la clausola di Osimhen; Conte lascia Napoli? Il Mattino precisa: nessuna clausola, il futuro del tecnico è già deciso.

Domani terminerà ufficialmente la prima settimana in cui poter far valere la clausola, ma la sensazione è che la vicenda Kean andrà oltre il 15 luglio e che nelle prossime ore il mercato italiano buss ...

Napoli, obiettivo Kean con parte della clausola di Osimhen. Il Tottenham su Rrahmani - #Lukaku e #Kean potrebbero formare la nuova coppia del gol, 75 milioni attesi dalla cessione del nigeriano, pressing su #Firenze prima del 15 luglio