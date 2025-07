Esposito verso la Fiorentina gradimento reciproco | l’incasso dell’Inter

Sebastiano Esposito si prepara a sbarcare alla Fiorentina, un trasferimento che entusiasma entrambe le parti. L’Inter, non potendo cederlo in prestito, valuta solo la cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina mostra un forte interesse. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe presto decollare, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento. La fine di questa storia è ancora tutta da scrivere.

Sebastiano Esposito viaggia verso la Fiorentina. C’è gradimento reciproco e molto presto l’affare potrebbe decollare. L’Inter non può cederlo in prestito, ma solamente a titolo definitivo. GRADIMENTO – L’Inter lavora sul fronte cessioni e in particolar modo a quella relativa a Sebastiano Esposito, che sembrerebbe il piĂą vicino a lasciare Milano. Il giocatore classe 2002 piace tanto alla Fiorentina. Il gradimento è in realtĂ reciproco. La Fiorentina, che presto accoglierĂ Stefano Pioli, lo stima e anche lo stesso attaccante di Castellamare stima tanto il club viola, con cui avrebbe anche la possibilitĂ di giocare il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito verso la Fiorentina, gradimento reciproco: l’incasso dell’Inter

In questa notizia si parla di: esposito - gradimento - inter - fiorentina

Alto gradimento Esposito: La differenza di vedute con l'Inter e una serie di giocatori da piazzare http://dlvr.it/TLmfHl #Fiorentina Vai su X

PedullĂ - Sebastiano Esposito: confermato anche il gradimento della Fiorentina. Vai su Facebook

CdS - Esposito-Fiorentina, gradimento reciproco. Ma i viola hanno tre esuberi da piazzare; Esposito-Fiorentina: un matrimonio perfetto. I dettagli e l'offerta all'Inter; CorSport: “Esposito-Fiorentina, affare da 10mln. Ma prima serve cedere”.

CdS - Esposito-Fiorentina, gradimento reciproco. Ma i viola hanno tre esuberi da piazzare - Sebastiano Esposito ha il gradimento della Fiorentina e la soluzione viola piace al giocatore, come si legge oggi sul Corriere dello Sport dedicata al mercato dei toscani, in cerca di una nuova punta. Si legge su msn.com

Esposito, l’Inter ha fatto il prezzo. Assalto a Bernabè: Pradè ci prova - Quella alle porte sarà una settimana realmente importante per la stagione della Fiorentina. Lo riporta msn.com